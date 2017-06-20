Аксенов распорядился закрыть автомобильную и канатную дороги в Ялте для зачистки самостроев

Подконтрольный Кремлю глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов распорядился закрыть с 25 июня по 1 июля автомобильную и канатную дороги в Ялте. Об этом 20 июня сообщает провластный сайт «Крыминформ».

Как пояснил российский глава Крыма, дороги перекроют, чтобы не мешать технике, которая будет зачищать плато Ай-Петри от самостроев.

«К 1 июля работа по очистке плато должна быть закончена. Я сегодня дал распоряжение Андрею Ростенко (российскому главе администрации Ялты – КР) дать объявление – с 25 июня по 1 июля закрыть автомобильную и канатную дороги в связи с тем, что заходит на этот период туда тяжелая техника, которая полностью ликвидирует следы этой застройки», – сказал Аксенов.

31 мая подконтрольный Кремлю глава крымского правительства Сергей Аксенов дал российским муниципалитетам полуострова две недели на то, чтобы разобраться с самостроями.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости.