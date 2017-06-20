Союз журналистов России намерен «защищать друзей в Киеве, Донецке, Львове»

Секретарь Союза журналистов России Рафаэль Гусейнов на конференции ОБСЕ «Свобода СМИ в условиях нестабильности» в Вене 20 июня отметил, что у российского союза журналистов «есть друзья-журналисты в Киеве, Донецке, Львове» и «мы будем их защищать всеми законными мерами», сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Так представитель российского профессионального союза отреагировал на заявление главы Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко о том, что между украинскими и российскими журналистами «нет дружбы, но есть диалог». Гусейнов также отметил, что «мы свою дружбу никому не навязываем» и добавил, что «дух конфронтации второй день над форумом довлеет».

Российский представитель выразил недоумение относительно того, что российское гражданство главы российского союза Севастополя Сергея Горбачева стало объектом внимания украинской делегации с отметил, что «непонятно, почему в украинскую делегацию включают журналистов Радио Свобода, которая финансируется правительством США, и к Украине отношения не имеет».

В конце своего выступления Гусейнов отметил «участие некоторых украинских СМИ в фашизации страны» и призвал к толерантности и общению.

19 июня в рамках конференции руководитель севастопольской организации Союза журналистов России Сергей Горбачев, пытался опровергнуть факты ущемления свободы слова в Крыму и доказать, что в аннексированном Крыму нет проблем в этой сфере. Он также пожаловался на препятствия в получении визы для визита на мероприятие. Спикер украинского МИД Марьяна Беца сообщила, что украинское внешнеполитическое ведомство намерено уточнить информацию у представителей ОБСЕ, как житель аннексированного Севастополя Сергей Горбачев получил визу на въезд в Австрию и как его зарегистрировали организаторы конференции.

Конференция ОБСЕ «Свобода СМИ в условиях нестабильности», прошла в Вене 19-20 июня. Внимание участников, помимо прочего, было сосредоточено на российской пропаганде в контексте конфликта в Украине, свободе СМИ и безопасности журналистов.