Адвокат: Ковитиди в экспрессивной манере дала показания в суде по «делу Чийгоза»

На заседании 20 июня в подконтрольном Кремлю суде Крыма над одним из лидеров крымских татар Ахтемом Чийгозом свои показания дала российский сенатор от аннексированного Крыма Ольга Ковитиди. По словам адвоката Чийгоза Николая Полозова Ковитиди давала показания в «экспрессивной манере».

«Она рассказывала о том, что с большим трудом смогла пробиться в здание Верховной Рады, потому что агрессивно настроенные сторонники меджлиса не давали возможности ей пройти… Какой-то мужчина заставлял ее отвечать на лозунг «Слава Украине!» – «Героям слава!», впоследствии плюнул ей в лицо. Но она смогла пробиться в здание Верховной Рады», – сообщил адвокат.

Свидетель также заявила о якобы угрозах со стороны Рефата Чубарова, но не смогла вспомнить являлся ли Чубаров на тот момент депутатом.

«Рассказала, что в зал ворвался Рефат Чубаров, который угрожал, что находящиеся за пределами здания люди, ворвутся в здание парламента, если сессия будет проведена. И требовал не начинать сессию, однако о мотивах такого решения Чубарова, она ничего сказать не могла… Причина по которой Чубаров не хотел сессию – это, чтобы официальный орган государственной власти Украины, пускай даже региональный – в Автономной Республике Крым, назвал события, происходившие в Киеве, государственным переворотом, а действующую власть незаконной», – сообщил адвокат.

Чийгоза свидетель описала, как «человека с мегафоном, который давал указания на крымскотатарском языке», после чего «митингующие начинали более активно и агрессивно действовать». Адвокат сообщил, что такие показания не соответствуют действительности.

Полозов также указал, что во время допроса, судьи не раз прервали речь свидетеля, чтобы объяснить Ковитиди правила доклада в суде. До конца провести допрос не удалось, он будет продолжен.

На заседании 20 июня суд по «делу Чийгоза» также допросил российского сенатора от аннексированного Крыма Сергея Цекова.

В этот день Ахтема Чийгоза вывезли из Симферопольского СИЗО на свидание с тяжелобольной матерью в Бахчисарай в перерыве судебного заседания.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.