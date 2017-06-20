Суд в Крыму перенес рассмотрение апелляции на продление стражи журналисту Назимову

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма перенес рассмотрение апелляции на продление срока содержания алуштинского редактора издания «Твоя Газета» Алексея Назимова на среду, 21 июня. Об этом Крым.Реалии 20 июня сообщил адвокат Алексей Ладин.

«После ознакомления с материалами дела я увидел, что вместо протокола суда в материалах имеется так называемая выписка из протокола суда, что не соответствует никаким нормам права, потому что нет такого документа», – рассказал он.

Из-за этого адвокат заявил ходатайство о возврате материала в суд первой инстанции для устранения недостатков. В связи с этим судья объявила перерыв до 10:00 утра 21 июня.

Накануне Верховный суд Крыма отменил постановление Алуштинского городского суда об ограничении сроков ознакомления с делом Алексея Назимова.

Алексея Назимова и Павла Степанченко задержали 4 октября 2016 года по подозрению в коммерческом подкупе и посредничестве. По версии следствия, Алексей Назимов вымогал деньги у представителя Алуштинской организации «Единой России» за неразглашение сведений, порочащих членов этой партии.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Назимова ранее обвиняли по части 7 статьи 204 Уголовного кодекса России (коммерческий подкуп, сопряженный с предметом вымогательства предмета подкупа), а Степанченко – по части 2 статьи 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Впоследствии дело переквалифицировали по статье 163 Уголовного кодекса России (вымогательство).