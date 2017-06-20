Адвокат фигуранта севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Ферата Сайфуллаева Эдем Семедляев заявил, что администрация исправительной колонии города Омутнинск Кировской области соседней России, где содержится Сайфуллаев, оказывает давление на арестованного. Об этом адвокат написал 20 июня в Фейсбуке.

«Как минимум, администрация ИК-17 оказывает на моего подзащитного давление и запрещает ему встречаться со своим адвокатом наедине, конфиденциально, препятствовала перечислению денег и подписанию доверенностей в ЕСПЧ и другие международные организации», – написал Семедляев.

17 июня координатор проекта «Росузник» Яна Гончарова сообщила, что фигуранта севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Ферата Сайфуллаева содержат в помещении камерного типа в Омутнинской колонии Кировской области соседней России. Однако в сентябре ему планируют ужесточить режим содержания.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону, где с 1 июня слушалось дело крымских мусульман по обвинению их в связях с «Хизб ут-Тахрир», огласил 7 сентября прошлого года приговор, согласно которому севастопольцы Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов, проходившие по делу «Хизб ут-Тахрир», получили по пять лет исправительной колонии общего режима.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».