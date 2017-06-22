Министр экономразвития Крыма считает включение его в санкционный список США «признанием вклада в развитие полуострова»

Подконтрольный Кремлю министр экономического развития Крыма Андрей Мельников заявил, что включение в санкционный список США воспринимает как «признание его вклада в экономическое развитие крымского региона».

«Я рад, что мой вклад в экономическое развитие Крыма был замечен. Я выполняю свою работу добросовестно и честно. Я знал, что Крым – это санкционный регион, поэтому когда принимал предложение о назначении на должность министра, знал, что это некоторый сопутствующий фактор, который меня никак не волнует», – отметил Мельников.

Он заверил, что его «не страшат западные санкции, активов за границей у него нет».

Министерство финансов США 20 июня сообщило о внесении новых физических и юридических лиц в списки для ограничений, введенных ранее несколькими пакетами из-за агрессии России против Украины, сначала в Крыму, а затем на части Донбасса.

Подконтрольные Кремлю министр экономразвития Крыма Андрей Мельников и прокурор Крыма Олег Камшилов оказались в числе 38 физических лиц, которые вошли в расширенный список санкций.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

Министр экономразвития Крыма Андрей Мельников и прокурор Крыма Олег Камшилов оказались в числе 38 физических лиц, которые вошли в расширенный список санкций, оглашенный во вторник Минфином США.