За 2017 год на территории аннексированного Крыма было зарегистрировано 52 случая заболевания диких кабанов африканской чумой свиней. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю государственной ветеринарной службы Крыма.

В ведомстве добавили, что с 6 июня 2017 года новых вспышек африканской чумы свиней на территории Крыма не регистрировали. Однако в службе заявили, что продолжают проводить профилактические мероприятия, направленные на предотвращение возникновения и распространения АЧС.

Накануне сообщалось, что подконтрольная Кремлю ветеринарная служба аннексированного Крыма провела проверку двух охотхозяйств в Белогорском районе по вопросам профилактики африканской чумы свиней. В ходе проверок выявили два нарушения требований действующего законодательства в области ветеринарии.

В начале прошлого года на территории аннексированного Крыма объявляли карантин в связи с африканской чумой свиней. Крымские фермеры подозревали, что под прикрытием АЧС на полуострове готовится передел рынка.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости.