Российские археологи утверждают, что раскопали в Керчи древнее захоронение

Российские археологи утверждают, что в ходе раскопок в Керчи они обнаружили остатки захоронения, которое датируют серединой IV века до нашей эры. Как сообщают 23 июня местные СМИ, раскопки проводят рядом с курганом «Госпитальный», который раскопали в ходе подготовки территории к прокладке автодорог к строящемуся Керченскому мосту.

Сайт «Керчь – мой город» цитирует научного сотрудника института археологии Российской академии наук Ирину Рукавишникову, которая утверждает, что ученые в ходе раскопок нашли два каменных сооружения, которые, возможно, служили для погребения.

«Здесь мы обнаружили фрагменты деревянного саркофага, исследование которых показало, что он сродни саркофагу, хранящемуся в керченском музее», – утверждает Рукавишникова.

По словам археологов, в одной из погребальных камер найдены останки, предположительно принадлежащие молодому мужчине.

На официальном сайте Керченского историко-культурного заповедника пока не сообщается о находке российских археологов.

Российские археологи 23 мая сообщили о завершении раскопок кургана «Госпитальный», сам курган могут сравнять с землей, поскольку на этом месте намерены проложить дорогу.

Ранее в Министерстве культуры Украины заявляли о планах обратиться к ряду международных организаций с просьбой отреагировать на незаконные раскопки, которые российские археологи продолжают проводить на территории аннексированного Крыма.

До этого, в феврале 2017 года, в Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО призывали страны-партнеры отправить мониторинговую миссию на территорию аннексированного Россией Крыма.