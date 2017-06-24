Путин удивился, что дети из «Артека» посещают винзавод «Массандра»

Дети в лагере «Артек» 24 июня рассказали президенту России Владимиру Путину о своем посещении винзавода «Массандра», что удивило российского лидера. Об этом сообщает ТАСС.

«В Массандре вы что делаете там? На винзавод ходите?» – спросил Путин.

Дети ответили утвердительно, после чего президент России спросил у организаторов, что дети там делают.

«Кстати на прошлую смену приезжал «артековец», который здесь был 9 мая 1945 года, ему 87 лет. И он когда делился воспоминанием, он сказал следующее: я запомнил 9 мая по вкусу белого муската «Красного камня», – ответил Владимиру Путину директор МДЦ «Артек» Алексей Каспржак.

В ответ на это президент России в шутку предложил Каспржаку пить «Красный камень» самому.

«Знаете что, Алексей, хочу сказать. Мы здесь почти все спортсмены. Нам больше нравится вкус киселя, сока, кефира, а мускатный камень вы уж сами там употребляйте», – сказал Путин.

На это Каспржак сказал, что в «Артеке» его не употребляют.

«Нюхаете что ли вы?» – переспросил Путин, на что директор лагеря тоже ответил отрицательно.

«Нет, Массандра – это наш тематический партнер, в котором дети видят лозу, дети собирают виноград, дети понимают, как происходит процесс закладки, сбора винограда, они также ездят на лавандовые поля», – пояснил директор «Артека».

24 июня президент России Владимир Путин прибыл в Крым. Он посетил детский лагерь «Артек» в Гурзуфе, где открыл смену, посвященную американке Саманте Смит.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с визитом Путина в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».