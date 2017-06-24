Путин в «Артеке» попросил Аксенова ускорить реконструкцию Митридатской лестницы

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с детьми в лагере «Артек» попросил главу Крыма, назначенного Москвой, Сергея Аксенова ускорить реставрацию Митридатской лестницы в Керчи. Об этом сообщает ТАСС.

Путин поинтересовался судьбой Митридатской лестницы после того, как дети рассказали российскому президенту о своей поездке в Керчь.

«Мы в Керчи были в прошлом году и обещали помочь отреставрировать лестницу. Я хочу у главы Крыма спросить, у Сергея Валерьевича, а там что-то происходит?» – спросил Путин.

Аксенов ответил, что в данный момент реконструкция находится на стадии разработки проектной документации.

«Проектная документация разрабатывается. В этом году будет полностью проект, пройдет экспертиза. В следующем году – строительные работы», – ответил Аксенов.

На это Путин пояснил «артековцам», что работа продвигается медленно, поскольку осуществляется совместно с многими ведомствами.

«Вот видите, в прошлом году мы приняли решение и целый год разрабатывается только проектно-сметная документация, но глава Крыма здесь не причем, есть общая работа при поддержке московских всяких ведомств. Сергей Валерьевич, мы вас с ребятами просим обратить на это внимание. Если нужна поддержка еще московских структур, давайте мы это сделаем, подтолкнем, чтобы побыстрее все происходило», – ответил Путин.

24 июня президент России Владимир Путин прибыл в Крым. Он посетил детский лагерь «Артек» в Гурзуфе, где открыл смену, посвященную американке Саманте Смит.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с визитом Путина в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».