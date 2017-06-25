В Севастополе обезвредили авиабомбу времен Второй мировой войны

В Севастополе 23 июня пиротехники российского управления МЧС Севастополя во взаимодействии с Черноморским флотом обезвредили немецкую авиационную бомбу «SC-250» времен Второй мировой войны, которую нашли при обследовании территории на 30-ой береговой батареи.

«Возможно, что эта авиабомба не взорвалась при падении из-за неисправности во взрывателе. Во время войны немецкие войска использовали такие боеприпасы для разрушения укреплений, борьбы с бронетехникой и поражения живой силы. И судя по расположению укреплений 30-ой береговой батареи и типу обнаруженных вблизи боеприпасов, вероятнее всего, эта авиабомба была применена для подавления огня зенитного расчета» –сообщили в пресс-службе МЧС Севастополя со ссылкой на замначальника части пиротехнических и специальных водолазных работ Арсена Смаилова.

По информации ведомства, с начала 2017 года – это уже 25-я обезвреженная авиабомба.

6 июня стало известно, что в 320 метрах от берега на входе в бухту Севастополя обнаружили магнито-акустическую мину весом около 1000 килограмм.