В одном из микрорайонов Симферополя отметили Ораза-байрам

В мечети микрорайона Фонтаны в Симферополе отмечают мусульманский праздник Ораза-байрам. Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, для детей во дворе установили батут и надувные аттракционы. В свою очередь, взрослые готовят традиционные крымскотатарские блюда – плов и чебуреки.

Ранее сообщалось, что в Киеве 25 июня лидеры крымскотатарского народа приняли участие в праздничном намазе по случаю Ораза-байрама.

Ораза-байрам (Ураза-байрам) – это праздник разговения, один из двух главных дней исламского календаря, завершающий пост священного месяца Рамазан (Рамадан). В этом году он приходится на 25 июня.



