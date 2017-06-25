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В одном из микрорайонов Симферополя отметили Ораза-байрам

Празднование Ораза-байрама в Симферополе

В мечети микрорайона Фонтаны в Симферополе отмечают мусульманский праздник Ораза-байрам. Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, для детей во дворе установили батут и надувные аттракционы. В свою очередь, взрослые готовят традиционные крымскотатарские блюда – плов и чебуреки.

Как в Крыму празднуют Ораза-байрам (видео)
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Ранее сообщалось, что в Киеве 25 июня лидеры крымскотатарского народа приняли участие в праздничном намазе по случаю Ораза-байрама.

Ораза-байрам в Симферополе: для детей устроили праздник в мечети (фотогалерея)

Ораза-байрам в Симферополе: для детей устроили праздник в мечети (фотогалерея)

Ораза-байрам (Ураза-байрам) – это праздник разговения, один из двух главных дней исламского календаря, завершающий пост священного месяца Рамазан (Рамадан). В этом году он приходится на 25 июня.


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