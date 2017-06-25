Крымчан продолжают набирать в российскую армию по газетным объявлениям

Руководители крымских военкоматов призывают местных жителей к контрактной службе в рядах Вооруженных сил России. Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, для призывов крымчан в российскую армию используются местные СМИ.

Как говорится в объявлении, набор для прохождения военной службы идет лиц в возрасте от 18 до 40 лет.

«На воинскую службу по контракту принимаются военнообязанные, которые признаны военно-врачебными комиссиями годными по состоянию здоровья для прохождения службы и имеют соответствующий уровень физической подготовки, и женщины, которые годны по состоянию здоровья для прохождения воинской службы в мирное время, и, как правило, не имеют детей дошкольного возраста», – сообщается в газете «Сельская новь» от 24 июня.

В мае этого года в газете появилось объявление о призыве в российскую армию за подписью военного комиссара Белогорского района Юрия Камышенко.

Военкоматы аннексированного Крыма более чем на 80% выполнили план весеннего призыва в российскую армию. Как сообщает пресс-служба Южного военного округа Министерства обороны России, по состоянию на 23 июня более 1,7 тысяч крымчан прибыли в части Вооруженных Сил для прохождения военной службы.

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) считает, что Кремль нарушает международные нормы, призывая жителей аннексированного Крыма на воинскую службу в вооруженные силы России. Об этом говорится в опубликованном докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, посвященном ситуации с правами человека в стране.

Ранее сообщалось, что в ходе весенней призывной кампании 2017 года в аннексированном Крыму на воинскую службу в Россию планируют направить около двух десятков жителей полуострова.

В январе 2017 года в подконтрольном Кремлю правительстве Крыма заявили, что в результате военных призывов 2015-2016 годов на службу в российскую армию направили более 4 тысяч крымчан.



