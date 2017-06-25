Аксенов: мусульмане Крыма вносят существенный вклад в развитие полуострова

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов поздравил мусульман с Ораза-байрамом и заявил, что «мусульмане в Крыму вносят существенный вклад в развитие полуострова». Об этом 25 июня сообщили в пресс-службе российского правительста Крыма.

«В Крыму Ораза-байрам является государственным праздником и выходным днем. Уважение к многовековым духовным традициям народов полуострова служит сближению людей разных национальностей и конфессий. Хотел бы особо отметить плодотворную деятельность Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя, которая способствует укреплению мира и межконфессионального согласия в нашем регионе», – заявил Аксенов.

Раньше сообщалось, что лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, председатель Меджлиса Рефат Чубаров, а также члены Меджлиса и активисты крымскотатарского национального движения приняли участие в праздничном намазе по случаю Ораза-байрама в Киеве

Ораза-байрам (Ураза-байрам) – это праздник разговения, один из двух главных дней исламского календаря, завершающий пост священного месяца Рамазан (Рамадан). В этом году он приходится на 25 июня.