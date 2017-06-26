В посольстве Украины в Чехии вывесили крымскотатарский флаг

В посольстве Украины в Чехии 26 июня вывесили крымскотатарский флаг. Таким образом они выразили свою солидарность с крымскотатарским народом и вместе решили отпраздновать День национального флага крымских татар.

«Мы всегда солидарны с крымскотатарским народом, а сегодня мы делаем это, потому что 26 июня отмечают День крымскотатарского флага. Крымские татары сегодня переживают второй геноцид, вторую депортацию, наверное, такую же, как когда их депортировал из Крыма Сталин. Возможно, жертв сейчас меньше, чем во время депортации 1944 года, но, к сожалению, страданий не меньше, потому что много тысяч крымских татар оставили свой Крым, десятки крымских татар погибли или пропали, десятки прибывают в российских тюрьмах. Весь мир должен быть солидарен с крымскотатарским народом и требовать прекращения репрессий, деоккупации Крыма», – сказал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

В День крымскотатарского флага 26 июня посольства Украины по всему миру вывешивают национальный флаг крымских татар рядом с украинским. Исполняющая обязанности министра информационной политики Эмине Джеппар сообщила, что эту инициативу ведомство запустило совместно с Министерством иностранных дел.

Инициативу уже поддержали посольства Украины в Великобритании, Японии, Болгарии, Грузии, Словении и Египте.

Крымские татары в понедельник, 26 июня, отмечают День национального флага. Датой празднования был выбран первый день второго Курултая крымскотатарского народа, который прошел 26-27 июня в Симферополе в 1991 году.

​Флаг крымских татар представляет собой полотно небесного цвета с изображенным на нем знаком – тамгой – золотого цвета.