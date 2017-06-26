Лидер крымскотатарского народа: наш флаг стал символом сопротивления для многих крымчан

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев считает, что в нынешних условиях крымскотатарский флаг стал символом сопротивления и достоинства для многих жителей аннексированного Россией полуострова. Таким мнением он поделился в комментарии Крым.Реалии 26 июня.

«Даже русские уже говорят, что сейчас надежда только на крымских татар. В то же время это напоминание о народе, который будет добиваться освобождения Крыма от оккупации и восстановления своей национальной и территориальной автономии», – отметил Джемилев.

Крымские татары 26 июня отмечают День национального флага. Датой празднования был выбран первый день второго Курултая крымскотатарского народа, который прошел 26-27 июня в Симферополе в 1991 году.

​Флаг крымских татар представляет собой полотно небесного цвета с изображенным на нем знаком – тамгой – золотого цвета.

В Киеве 26 июня проходит ряд мероприятий, в частности, автопробег и митинг на Майдане Независимости.

Президент Украины Петр Порошенко 26 июня поздравил крымскотатарский народ с Днем национального флага и выразил уверенность, что «крымскотатарский и украинский флаг будут гордо развеваться в свободном Крыму».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».