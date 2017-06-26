Посольства Украины в Иордании и ЮАР вывесили крымскотатарские флаги

Посольства Украины в Иордании и Южно-Африканской республике вывесили национальный флаг крымских татар рядом с украинским. Таким образом посольства чествуют День крымскотатарского флага, который отмечают в понедельник 26 июня, сообщается на страницах посольств в Твиттере.

«Отмечаем День крымскотатарского флага в Аммане. Солидарны с крымскими татарами, в единстве – непобедимы. Крым – это Украина», – говорится в сообщении посольства Украины в Иордании.

«Посольство Украины в ЮАР торжественно отметило День крымскотатарского флага», – сообщают в Твиттере украинского посольства в Южно-Африканской республике.

Ранее об участии в акции поддержки крымских татар сообщили посольства Украины в Великобритании, Японии, Болгарии, Грузии, Словении и Египте.

26 июня на пресс-конференции в Киеве исполняющая обязанности министра информационной политики Эмине Джеппар сообщила, что инициативу празднования Дня крымскотатарского флага в странах мира Мининформ Украины запускает совместно с Министерством иностранных дел страны.

Крымские татары в понедельник, 26 июня, отмечают День национального флага. Датой празднования был выбран первый день второго Курултая крымскотатарского народа, который прошел 26-27 июня в Симферополе в 1991 году.

​Флаг крымских татар представляет собой полотно небесного цвета с изображенным на нем знаком – тамгой – золотого цвета.