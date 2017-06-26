Жена Ахтема Чийгоза: радует, что мы можем гордо поднять крымскотатарский флаг в Киеве

Жена одного из лидеров крымскотатарского движения Ахтема Чийгоза, в отношении которого ведется судебное разбирательство в подконтрольном Кремлю суде Крыма, Эльмира Аблялимова считает положительным моментом то, что представители крымских татар могут «гордо поднять свой флаг в Киеве». Таким мнением Аблялимова поделилась с Крым.Реалии во время марша в центре Киева ко Дню крымскотатарского флага 26 июня.

«Крымскотатарский флаг – это символ нашей государственности, солидарности плеча стоящего рядом, нашей гордости и достоинства. До аннексии такая акция в Киеве была бы возможной, но не так быстро. Нам, наверное, нужно было бы время, чтобы окончательно познакомится и понять друг друга. Эти события ускорили процесс. Очень радует, что сейчас на Майдане Незалежности мы можем гордо поднять свой флаг и нас поддерживают украинцы», – считает Аблялимова.

По ее словам, она «обязательно расскажет» Ахтему Чийгозу об акции на Майдане, так как «он всегда очень ждет новостей».

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма на заседании 22 июня удовлетворил поданное накануне ходатайство прокурора и продлил Ахтему Чийгозу арест на три месяца – до 8 октября.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.