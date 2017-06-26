В центре Киева рассказали об истории Дня крымскотатарского флага

В Киеве вечером 26 июня на Майдане Незалежности проходит митинг, приуроченный ко Дню крымскотатарского флага. Здесь инициатор праздничного дня, член Меджлиса крымских татар Эскендер Бариев рассказал об истории национального символа крымских татар.

В начале мероприятия прозвучали гимны Украины и крымскотатарского народа, сообщает корреспондент Крым.Реалии. На Майдане Незаложености собралось около двухсот активистов, люди продолжают подходить и приобщаются к акции.

«Сейчас для меня крымскотатрский флаг – это символ свободы в Крыму и символ борьбы за свободу. Такие акции, как сегодня в Киеве, я называю процессом познания друг друга, мы долгое время были закрытыми и законсервированными. Сейчас таким способом узнаем друг друга, узнаем, кто такие крымские татары, какой у крымских татар флаг и, что это коренной народ. Это важно для консолидации и для процесса общей борьбы за Крым», – поделился с Крым.Реалии мнением сооснователь общественной организации «КрымSOS» Алим Алиев.

До того активисты на пересечении улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого развернули крымскотатарский флаг, после чего прошли шествием до Майдана Незалежности, где и началась акция-митинг.

Днем активисты провели автопробег с крымскотатарскими и государственными флагами Украины. Участники стартовали в 16:00 от торгового центра Большевик в Киеве и проехали столичными улицами до центральной части города.

Крым.Реалии совместно с Радіо Свобода провели прямую трансляцию с места событий.

Крымские татары 26 июня отмечают День национального флага. Датой празднования был выбран первый день второго Курултая крымскотатарского народа, который прошел 26-27 июня в Симферополе в 1991 году.

​Флаг крымских татар представляет собой полотно небесного цвета с изображенным на нем знаком – тамгой – золотого цвета.

Президент Украины Петр Порошенко 26 июня поздравил крымскотатарский народ с Днем национального флага и выразил уверенность, что «крымскотатарский и украинский флаг будут гордо развеваться в свободном Крыму».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».