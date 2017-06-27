В Крыму утверждают, что украинец пытался подкупить российского таможенника

Подконтрольная Кремлю Крымская таможня сообщает о возбуждении уголовного дела против украинца из-за попытки подкупить российского таможенника на административной границе с полуостровом. Об этом 27 июня говорится на сайте ведомства.

Как утверждают в пресс-службе, на контрольно-пропускном пункте Армянска при осуществлении таможенного контроля автомобиля с материковой Украины были выявлены 500 килограммов личных вещей, за которые нужно было уплатить таможенный платеж.

«Сотрудником Красноперекопского таможенного поста было принято решение о возврате транспортного средства на территорию сопредельного государства. Гражданин Украины обратился к сотруднику таможни и предложил решить вопрос за «благодарность». После подобного «предложения» должностное лицо таможни действовало в соответствии с установленным порядком уведомления о подобных фактах», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что 16 июня 2017 года по материалам отдела по противодействию коррупции российской таможни Крыма, в отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 291.2 Уголовного кодекса России (мелкое взяточничество – КР).

Подтверждения этой информации от украинских таможенников пока нет. Крым.Реалии пытаются получить комментарий.

21 июня Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании в аннексированном Крыму жителя Кировоградской области 1988 года рождения. По данным российских спецслужб, мужчина двигался в обход территории контрольного пункта «Чаплинка» материковой части Украины, остался незамеченным и был задержан российскими пограничниками.

Спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян опроверг информацию ФСБ России о человеке, который якобы пересек админграницу с Крымом и остался незамеченным, и назвал ее провокацией российских служб.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».