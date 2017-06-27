Погибшим в результате подрыва автомобиля в Киеве 27 июня является сотрудник главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал. Об этом сообщает официальный сайт Министерства обороны Украины.

«Руководства Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины выражают глубокие соболезнования семье погибшего военнослужащего», – говорится в сообщении.

Полиция Киева сообщила ранее, что взрыв автомобиля в Киеве расследуют по статье «террористический акт».

Кроме того, в полиции сообщили, что в результате взрыва, который произошел в Соломенском районе столицы Украины, пострадала также киевлянка 1990 года рождения.

«Женщину доставили в больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь. По предварительным данным медиков, у нее – осколочные ранения ног, ее жизни ничего не угрожает», – добавили в полиции.

На месте взрыва работают следователи.

Это уже второй за последнюю неделю взрыв автомобиля в Киеве. 23 июня в Шевченковском районе столицы Украины под водительским сиденьем одной из машин сработало неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва тогда пострадал мужчина 1970 года рождения.