В Совбезе России утверждают, что в Крыму нашли 17 организаций-иностранных агентов

Секретарь Совета Безопасности соседней России Николай Патрушев утверждает, что в Крыму «выявили 17 неправительственных организаций, выполняющих функции иностранного агента». Об этом Патрушев рассказал 27 июня на выездном совещании в Крыму, сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства полуострова.

Он добавил, что также на полуострове «пресекли деятельность 20 преступных группировок, специализирующихся на контрабанде оружия и наркотиков, а также на поставках экстремистских материалов».

«Одновременно приняты меры по укреплению межнациональных отношений, включая ввод в эксплуатацию системы мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций. В рамках работы по восстановлению исторической справедливости, социальному и духовному возрождению народов Крыма, подвергшихся незаконной депортации и политическим репрессиям по национальному и иным признакам, установлены преференции при получении вида на жительство для граждан, которые сами либо их родственники были подвергнуты незаконной депортации», – подчеркнул Патрушев.

Ранее он отмечал, что общественно-политическая ситуация в аннексированном Крыму «в целом стабильна», а количество патрулей на улицах полуострова выросло почти вдвое.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».