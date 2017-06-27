CБУ обнародовала рекомендации, как защититься от вируса Petya.А

Служба безопасности Украины 27 июня обнародовала рекомендации для пользователей интернета, каким образом можно защититься и что делать в случае заражения сетевым вирусом Petya.A.

По данным СБУ, подавляющее большинство заражений операционных систем происходило через открытие вредных вложенных файлов, которые были направлены на электронные адреса многих коммерческих и государственных структур, заражение было спланировано заранее и происходило в несколько этапов.

«Вирус атакует компьютеры под управлением операционной системы Microsoft Windows путем шифрования файлов пользователя, после чего выводит сообщение о преобразовании файлов с предложением произвести оплату ключа дешифрования в биткоинах в эквиваленте суммы $300 для разблокировки данных. На сегодня зашифрованные данные, к сожалению, расшифровке не подлежат», – отмечают в СБУ.

В случае подозрения на заражение специалисты СБУ советуют не перезагружать компьютер (вирус срабатывает при перезагрузке и зашифровывает все файлы, содержащиеся на компьютере), загрузить «патч» с сайта Microsоft (программу, которая «латает» код: устраняет уязвимости, которые позволяли вирусу вносить изменения в работу программы) и сделать резервные копии важных данных.

27 июня национальный банк Украины сообщил о внешней хакерской атаке неизвестным вирусом на несколько украинских банков, а также на некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов.

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины сообщил, что получил 22 обращения о вмешательстве в работу персональных компьютеров от государственных и частных учреждений, в частности, одного мобильного оператора.

27 июня о масштабной хакерской атаке на ряд банковских учреждений сообщили в Нацбанке Украины. Кроме того, об атаке вирусом «Petya.A» сообщила «Новая почта», также есть информация о кибератаке на Кабинет министров Украины, «Укрэнерго», «Киевэнерго».

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что, по предварительным оценкам, к кибератакам, от которой пострадали украинские государственные и частные учреждения, может быть причастна Россия.