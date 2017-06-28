Порошенко: депутатская неприкосновенность является анахронизмом

Президент Украины Петр Порошенко назвал «анахронизмом» депутатскую неприкосновенность и выразил надежду, что Верховная Рада в недалеком будущем отменит ее. Об этом Порошенко заявил во время торжеств по случаю Дня Конституции Украины 28 июня в Киеве.

По его словам, депутаты «раз и навсегда уравняют себя в правах с гражданами Украины, так же, как сняли неприкосновенность с судей».

«Надеюсь, что народные избранники в недалеком будущем примут соответствующее решение. Ведь среди них нет, наверное, ни одного, кто бы ни обещал отмены этой неприкосновенности в своей избирательной программе», – подчеркнул глава государства.

Президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно неприкосновенности народных депутатов и судей был зарегистрирован в Верховной Раде 16 января 2015 года. Законопроектом предусматривается исключить из Конституции части 1 и 3 статьи 80. Речь идет о положении, которым определено, что народным депутатам гарантируется депутатская неприкосновенность, а также положение, согласно которому народные депутаты не могут без согласия Верховной Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы .