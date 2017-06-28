Российский активист: Крыму не помогут митинги в стиле «Путин, помоги»

Жители аннексированного Крыма, которые протестуют против несправедливости на полуострове с плакатами-обращениями к президенту России Владимиру Путину, не смогут защитить свои интересы. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал российский активист, глава общественной организации «Чистый берег. Крым» Владимир Гарначук.

«Помогут публичные мероприятия, когда люди объединятся, причем жесткие, а не в стиле «Путин, помоги». Президент нанимает граждан страны для выполнения каких-то функций, которые он не выполняет. Есть задача по защите заповедников и все чиновники, которые напрямую подчиняются президенту, должны выполнять эти функции, на местном уровне разруливать ситуацию, но этого не делается. Люди не понимают этого и говорят, что бояре – плохие, а царь – хороший. Надо говорить, что если Путин не увольняет Аксенова, а Аксенов не увольняет мэра Ялты, то вопросы должны быть к Путину по поводу того, что в Крыму происходит в целом», – подчеркнул Гарначук.

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В Ялте 6 июня состоялся митинг за отставку подконтрольного Кремлю мэра города Андрея Ростенко. Пикет, организованный у памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко и одобренный властями, собрал около тридцати человек. По информации организатора, темой митинга была «поддержка политики Владимира Путина и выражение недоверия главе администрации Ялты Андрею Ростенко за невыполнение им своих должностных обязанностей и обещаний».

В Севастополе в субботу, 24 июня, жители города вышли на одиночные пикеты с плакатами, на которых содержатся призывы к президенту России Владимиру Путину. В этот день он находился в аннексированном Крыму.