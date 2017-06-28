В Крыму ФСБ и прокуратура действуют непрофессионально – Умеров

Один из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умеров, считает, что на полуострове ФСБ и российская прокуратура действуют непрофессионально и не привыкли работать. Об этом Умеров заявил 28 июня в видеокомментарии после судебного заседания по своему делу.

«Но у них (ФСБ и российской прокуратуры Крыма – КР) тоже не всегда все получается. Мы сталкивались с тем, что «поплыли» свидетели, они отказались от части протоколов, которые фигурируют в материалах дела. Теперь сталкиваемся с таким непрофессиональным или неправильным подходом к замене прокурора. Если бы суд принял какое-нибудь иное решение, то сегодня можно было с полной уверенностью заявить, что продолжается фабрикация этого дела. Но судья, на мой взгляд, принял единственно правильное с его позиции решение – отложил (заседание – КР) и дал новому прокурору ознакомиться в материалами дела», – заявил Умеров.

Ранее стало известно, что на процессе по делу Ильми Умерова, обвиняемого в призывах к сепаратизму, появился новый прокурор Елена Артеменко. По ее словам, гособвинитель Олег Сардинов, участвовавший на прошлых судебных заседаниях, теперь находится на новой должности и не может принимать участие в процессе.

7 июня подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова. Сообщалось, что заседания планируют проводить каждую среду.

В 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Сам Ильми Умеров считает суд по его делу заказным, а его исход – предрешенным, и утверждает, что следствие совершило подмену понятий, предоставив лингвистическую экспертизу, сделанную с дословного перевода его слов и названную стенограммой.