В ходе рейда по борьбе со стихийной торговлей в Ялте демонтировали 18 единиц торгового инвентаря и конструкций. Об этом 28 июня сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю администрации Ялты.

В ведомстве добавили, что в отношении правонарушителей составлено 5 административных материалов.

«Также продолжается ежедневная работа мобильной группы по выявлению и ликвидации несанкционированной торговли и оказания услуг на территории Ялтинского региона», – добавили в пресс-службе.

В середине июня в подконтрольной администрации Ялты заявляли, что намерены усилить работу по борьбе со стихийной торговлей в летний период.

В конце марта сообщалось, что с начала 2017 года бюджет Ялты пополнился на 742 тысячи рублей (13 тысяч долларов) за счет штрафов, наложенных на граждан, занимавшихся стихийной торговлей.

В конце мая в Симферополе прошел масштабный рейд по борьбе со стихийной торговлей. Во время мероприятия были «зачищены» Центральный рынок города и подземные переходы в районе Куйбышевского рынка и улицы Бородина».

Осенью прошлого года российский глава Крыма Сергей Аксенов обещал ликвидировать все незаконные объекты в первом квартале 2017 года.