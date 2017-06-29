Военный эксперт: Крым используется как «отстойник» для боевиков «ЛДНР»

Россия использует аннексированный Крым как базу для отдыха и подготовки боевиков группировок «ЛДНР», которые Украина признала незаконными. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал украинский военный обозреватель Юрий Бутусов.

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​«Россия превратила Крым в такой отстойник для боевиков, базу. Как правило, им предлагают Крым для поселения, така резервация, поле для вербовки новых боевиков. Такая часть Украины, которая превращена в базу боевых действий против Украины. Поэтому их туда часто засылают», – рассказал Бутусов.

В свою очередь, донецкий политолог Кирилл Сазонов считает, что Россия может выдать Украине пойманного 21 июня в аннексированной Ялте боевика группировки «ДНР», экс-командира батальона «Керчь» Вадима Погодина.

«Пытки и убийства, которые были на оккупированных территориях, давно ни для кого не секрет. Единственное, чего боится Россия, когда в руки Украине попадают реальные военнослужащие российской армии... Если они не захотят выдавать его (экс-командира батальона «Керчь» Вадима Погодина – КР), живым, значит, что с ним что-то случится», – подчеркнул Сазонов.

В Ялте 21 июня российские силовики арестовали боевика группировки «ДНР», экс-командира батальона «Керчь» Вадима Погодина. Поводом для взятия его под стражу стало то, что он объявлен в международный розыск по запросу украинского бюро Интерпола. В Украине Погодин подозревается в похищении и убийстве 16-летнего жителя Краматорска Степана Чубенко.

Первыми о взятии под стражу командира группировки «ДНР» сообщили его соратники, которые выложили в социальные сети копию судебного решения. Из него следует, что решение об аресте принимал Ялтинский городской суд, подконтрольный России, по ходатайству прокурора Ялты Максима Юдина.

В постановлении говорится, что Погодин был задержан, так как находится в международном розыске. Запрос на его задержание подала Украина, где боевик группировки «ДНР» подозревается в совершении умышленного убийства и похищении человека. Подконтрольный Москве судья принял решение об аресте Погодина на 40 дней – до 30 июля. В течение этого срока он должен быть экстрадирован.

В случае, если Вадим Погодин попадет на территорию, подконтрольную Украине, ему будет грозить срок от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Подробнее о задержании Погодина можете прочитать здесь.