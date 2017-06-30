Некоторые керченские автобусы и троллейбусы обещают оборудовать валидаторами

В ближайшие дни на некоторых муниципальных автобусных и троллейбусных маршрутах Керчи заработает автоматизированная система оплаты за проезд. Первые городские автобусы и троллейбусы оснастят валидаторами в рамках пилотного проекта предприятия «Керчьгортранс».

Об этом сообщают на сайте подконтрольной Кремлю администрации города.

«Это позволит в будущем перейти на безналичную оплату проезда. В ближайшие дни валидаторы будут установлены на некоторых автобусах каждого из маршрутов№ 1 «Автовокзал – Порт Крым», № 5 «Автовокзал – Аршинцево – Горпляж», № 41 «ОАО КМК – Аршинцево – Горпляж», а также на нескольких троллейбусах», – сказано в сообщении.

Ранее в июне подконтрольное Кремлю правительство аннексированного Севастополя приняло решение о создании единой городской карты, которая позволит осуществлять безналичную оплату проезда в общественном транспорте.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».