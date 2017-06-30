Россия: мать взятого в плен под Луганском Агеева рассказала о встрече с военкомом

В России мать 22-летнего россиянина Виктора Агеева, задержанного украинскими военными под Луганском – Светлана Агеева – в интервью «Новой газете» рассказала о своей встрече с военным комиссаром Топчихинского района Алтайского края России Константиним Эллером.

По словам Агеевой, военком пришел к ней домой в селе Топчиха и заявил, что у ее сына не было контракта с российской армией. Эллер утверждал, что воевать на восток Украины против украинской армии Агеев ездил в качестве наемного бойца.

В интервью мать задержанного подтвердила, что в середине марта ее сын уехал в Ростовскую область, заплатив за билет самостоятельно. По ее словам, Агеев утверждал, что он заключил «контракт» на военную службу, однако подробности ей не известны. Светлана Агеева утверждает, что вначале она поддерживала с сыном регулярный контакт. В конце марта сын перестал ей звонить, сославшись на запрет «начальства».

Через «Новую газету» Светлана Агеева обратилась к президенту России Владимиру Путину, министру обороны этой страны Сергею Шойгу и министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой помочь «с обменом» задержанного и оказать помощь в возврате сына в Россию.

27 июня Русская служба ВВС сообщила, что 24 июня под Луганском в плен к украинским военным попал российский военнослужащий-контрактник Виктор Агеев. Его мать рассказала ВВС, что в марте 2017 года Агеев уехал служить по контракту в город Батайск Ростовской области.

Позже Минобороны России опровергло это, заявив, что Виктор Агеев «в мае 2016 года был уволен в запас, пройдя срочную службу».

В Союзе комитетов солдатских матерей заявление Минобороны России назвали «подлостью». Председатель союза Валентина Мельникова заявила, что Россия ставит под угрозу жизни задержанного. По ее словам, в украинском конфликте российская сторона никогда не отказывалась от своих военнослужащих.

29 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Российские власти могут принять меры для защиты Агеева.

Киев и страны Запада обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов на востоке Украины. Кремль официально отвергает участие российских военнослужащих в конфликте на Донбассе.

Всего, по данным украинских властей, в зоне вооруженного конфликта на территории Донецкой и Луганской областей находятся по меньшей мере пять тысяч кадровых российских военных.

В мае 2015 года года украинская власть задержала в Луганской области россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева. По данным Киева, они служили в бригаде специального назначения ГРУ. В российском командовании утверждали, что к армию задержанные отношения не имеют, поскольку освободились от службы за несколько месяцев до задержания. Позже их обменяли на украинскую летчицу Надежду Савченко.