ФСБ России: задержанные на Херсонщине российские пограничники «сбились с маршрута»

В ФСБ России утверждают, что задержанные в Херсонской области неподалеку от административной границы с Крымом российские пограничники «сбились с маршрута». Об этом 30 июня сообщают «российские СМИ со ссылкой на погрануправление ФСБ России по Крыму.

«В ночь с 29 на 30 июня в ходе учений на российско-украинской границе в районе города Армянска два сотрудника управления сбились с маршрута и вышли на территорию Украины, где были задержаны представителями пограничного ведомства сопредельного государства», – цитирует сообщение российского ведомства ТАСС.

В ведомстве утверждают, что занимаются вопросом возвращения российских пограничников и ссылаются при этом на неназванные нормы международного законодательства, сообщает российский «Интерфакс».

Каланчацкий суд 30 июня арестовал на 15 суток двух пограничников ФСБ России, задержанных на Херсонщине в ночь на 30 июня.

В пятницу 30 июня председатель Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко сообщил о задержании в ночь на 30 июня на Херсонщине двоих военнослужащих пограничной службы ФСБ России.

Впоследствии в Госпогранслужбе заявили, что сотрудники пограничной службы Федеральной службы безопасности России направили обращение, в котором просят предоставить информацию о двух задержанных российских военнослужащих.