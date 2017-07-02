В Украине 2 июля отмечают День военно-морских сил страны. День ВМС в Украине отмечают в первое воскресенье июля.

Праздник учрежден в июне 2015 года указом президента Украины Петра Порошенко, учитывая значение Военно-морских сил в обеспечении обороноспособности государства.

После аннексии Крыма Россией штаб ВМС Украины находится в Одессе.

В 2016 году главные торжества по случаю профессионального праздника военных моряков прошли в Одессе. В мероприятиях приняли участие более 20 кораблей, катеров и судов, более 10 единиц вооружения и военной техники.

В том числе в торжественных мероприятиях приняли участие порядка 15 боевых кораблей, которые ранее базировались в Крыму. Одному из них – среднему десантному кораблю «Кировоград» – президент Украины Петр Порошенко присвоил именное название «Юрий Олефиренко».