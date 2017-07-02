В Крыму умерла мама Ахтема Чийгоза

В Крыму 2 июля умерла мама одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза, которого российская власть на полуострове судит за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк.

«Умерла Алие Чийгоз, мама Ахтема Чийгоза», – написал журналист.

В то же время крымскотатарский активист Нариман Джелял написал, что похороны Алие Чийгоз состоятся 2 июля в 14.00 в селе Долинное (Топчикой) Бахчисарайского района.

«Я призываю всех прийти на дженазе (похороны – КР). Потому что долг сына проводить мать в лучший мир. Ахтем агъа, скорее всего, не сможет прийти. Они побояться его привезти его на похороны матери. Поэтому мы выполним этот долг. Долг каждого мусульманина. Я буду Ахтемом Чийгозом! И вы будете!», – написал Джелял.

15 июня подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отказал в удовлетворении ходатайства защиты о встрече Ахтема Чийгоза, который около двух с половиной лет находится в СИЗО, с матерью, которая тяжело и неизлечимо больна.

Перед этим председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров сообщил о болезни матери крымского политузника Ахтема Чийгоза.

20 июня Ахтема Чийгоза вывезли тайно из Симферопольского СИЗО на свидание с тяжелобольной матерью в Бахчисарай в перерыве судебного заседания. После того, как Чийгоза снова доставили в изолятор после встречи с мамой, он не смог продолжать заседание.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.