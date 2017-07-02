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Крым: близкие о смерти матери Ахтема Чийгоза (видео)

Крым: близкие о смерти матери Ахтема Чийгоза (видео)
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В селе Долинное Бахчисарайского района Крыма в ночь на 2 июля после тяжелой болезни умерла Алие Чийгоз, мать одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза. Российская власть полуострова судит его за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины. Адвокаты Чийгоза намерены требовать, чтобы российские власти полуострова дали ему возможность попрощаться с умершей матерью. Видео корреспондента российской редакции Радио Свобода Антона Наумлюка, снятое за несколько дней до смерти Алие Чийгоз.

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