В селе Долинное Бахчисарайского района Крыма в ночь на 2 июля после тяжелой болезни умерла Алие Чийгоз, мать одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза. Российская власть полуострова судит его за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины. Адвокаты Чийгоза намерены требовать, чтобы российские власти полуострова дали ему возможность попрощаться с умершей матерью. Видео корреспондента российской редакции Радио Свобода Антона Наумлюка, снятое за несколько дней до смерти Алие Чийгоз.