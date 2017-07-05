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В Крыму продолжаются суды над крымскотатарскими активистами (видео)

В Крыму продолжаются суды над крымскотатарскими активистами (видео)
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В Крыму 5 июля прошли очередные заседания по двум ключевым судебным процессам. Заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза обвиняют в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года. Тогда тысячи крымских татар и проукраинских активистов пришли на митинг против принятия так называемых «сепаратистских законов» на сессии Верховной Рады Крыма. В качестве свидетеля по «делу Чийгоза» выступил Искандер Сулейманов, который участвовал в февральском митинге. На втором процессе по делу Ильми Умерова, обвиняемого в призывах к сепаратизму за интервью телеканалу ATR, где зампред Меджлиса заявил об аннексии полуострова и призвал усилить санкции против России, должны были допросить переводчика. По словам защиты Умерова, все обвинение строится на экспертизе, проведенной на основе перевода с большим количеством ошибок. Но новый прокурор, который вошел в процесс лишь на прошлом заседании, решила ограничиться зачитываетесь письменных материалов. Видео Настоящего Времени.

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