В Симферополе прошло 150-е заседание по «делу Чийгоза»

В Симферополе 31 июля в подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма прошло 150-е заседание по делу активиста крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза. На полуострове его судят за организацию и участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины, который состоялся под стенами крымского парламента 26 февраля 2014 года. Российские силовики задержали Чийгоза 29 января 2015-го. В этот же день подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей –​ с тех пор он находится под арестом. Российский адвокат обвиняемого Николай Полозов считает «дело Чийгоза» предрешенным и называет его самым сложным в своей карьере. А крымские татары, которые регулярно посещают заседания суда, воспринимают этот процесс как «судилище над всем народом».