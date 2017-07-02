Украинские моряки возвратят Крым Украине – глава парламента

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий убежден, что военные моряки вернут Крым Украине и восстановят украинские военно-морские базы полуострове. Об этом говорится в его поздравлении ко Дню военно-морских сил ВСУ, размещенном на сайте парламента.

«Убежден, что украинские военные моряки придут в Крым, вернут его Украине и восстановят наши военно-морские базы на полуострове», –заявил Парубий.

Он напомнил о восстании украинских военных моряков на корабле СКР-112 в июле 1992 года. Тогда военные моряки, приняли присягу на верность Украине, но подвергались давлению и преследованию со стороны командования Черноморского флота, которое сохраняло верность Москве.

21 июля 1992 капитаны, которые приняли присягу на верность Украине, встретились с личным составом корабля СКР-112 и призвали моряков поднять на судне государственный сине-желтый флаг и перейти к вновь ВМС Украины.

«Однако россияне не захотели отпустить СКР-112. Начались преследования и перестрелка между кораблями, были задействованы даже военные самолеты. И только благодаря мужеству и преданности присяге и Украине сторожевой корабль СКР-112 поднял украинский государственный флаг и перешел в состав Военно-Морских Сил Украины», – отметил Парубий.

Он добавил, что это событие стало символом рождения нового военно-морского флота Украины.

В Украине 2 июля отмечают День военно-морских сил страны. День ВМС в Украине отмечают в первое воскресенье июля.

Праздник учрежден в июне 2015 года указом президента Украины Петра Порошенко, учитывая значение Военно-морских сил в обеспечении обороноспособности государства.

После аннексии Крыма Россией штаб ВМС Украины находится в Одессе.

В 2016 году главные торжества по случаю профессионального праздника военных моряков прошли в Одессе. В мероприятиях приняли участие более 20 кораблей, катеров и судов, более 10 единиц вооружения и военной техники.

В том числе в торжественных мероприятиях приняли участие порядка 15 боевых кораблей, которые ранее базировались в Крыму. Одному из них – среднему десантному кораблю «Кировоград» – президент Украины Петр Порошенко присвоил именное название «Юрий Олефиренко».