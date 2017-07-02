На директора крымского предприятия завели дело по подозрению во взяточнистве

В Крыму в отношении директора одного из предприятий возбудили уголовное дело по подозрению во взяточнистве. Об этом сообщили в пресс-службе российского управления Следкома по крыму.

«По данным следствия, 28 июня 2017 года подозреваемый получил от гражданки взятку в сумме 40 тысяч рублей (около 18 тысяч гривен – КР) за способствование предоставления ей преимущественного права получения в аренду нежилых помещений, находящихся в хозяйственном ведении МУП «УК «Бахчисарай», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что на данный момент выясняются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

В начале июня в аннексированном Крыму суд заключил под стражу обвиняемого в получении крупной взятки директора подконтрольного Кремлю учреждения «Севавтодор», а также наложил арест на его имущество.