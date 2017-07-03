Минкульт Украины возмущен выставкой в Москве археологических находок из Керчи

Министерство культуры Украины обнародовало заявление, в котором высказало «крайнее возмущение» проведением выставки «Пантикапей и Фанагория. Две столицы Боспорского царства», которая открылась 29 июня в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в столице России Москве.

На выставке представлены 450 экспонатов, раскрывающих историю Боспорского царства, среди прочего там экспонируются археологические предметы из фондов Керченского историко-культурного заповедника. В отдельную группу выделены «находки последних лет», отмечают в украинском министерстве.

В Минкульте Украины отмечают, что подобная выставка «свидетельствует о циничном нарушении» суверенных прав Украины и положений международных конвенций и Резолюции Совета безопасности ООН 2347.

«Культурные ценности, находящиеся в музеях Автономной Республики Крым, это музейные предметы, которые являются неотъемлемой частью государственной части Музейного фонда Украины и являются собственностью государства Украина, национальным богатством, неотъемлемой составной культурного наследия Украины и охраняются международным и национальным законодательством. Незаконно вывезенные с территории Украины культурные ценности подлежат возврату в Украину», – говорится в сообщении.

В министерстве культуры отметили, что за получением разрешения на проведение археологических разведок, раскопок на территории Крыма и Севастополя никто не обращался, а предметы, найденные во время археологических раскопок в Крыму, не передавались в государственную часть Музейного фонда Украины. Следовательно, проведение любых археологических исследований на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь является нарушением норм международного и национального законодательства Украины, отметили в министерстве.

Член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Дмитрий Тымчук 30 июня обнародовал список российских ученых и археологов, которые проводят раскопки на памятниках архитектуры в аннексированном Россией Крыму.

По словам Тымчука, группа «Информационное сопротивление», координатором которой он является, располагает информацией о готовности Прокуратуры АРК возбуждать против этих российских археологов уголовные дела, поскольку их действия «нарушают международные конвенции и украинское законодательство об охране памятников».

​На официальном сайте Прокуратуры АРК пока нет сообщений о возбуждении дел против российских археологов и ученых, осуществлявших свою деятельность на территории Крыма.

Ранее в Министерстве культуры Украины заявляли о планах обратиться к ряду международных организаций с просьбой отреагировать на незаконные раскопки, которые российские археологи продолжают проводить на территории аннексированного Крыма.

До этого, в феврале 2017 года, в Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО призывали страны-партнеры отправить мониторинговую миссию на территорию аннексированного Россией Крыма.