Глава подконтрольной российским властям Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе выступил с предложением ужесточить наказание за жестокое обращение с животными, в частности, ввести наказание за убийство дельфина – лишение свободы сроком до десяти лет.

Как сообщает РИА «Крым», эту инициативу Иоффе озвучил 3 июля, комментируя случай с найденным на побережье Феодосии мертвым дельфином, к телу которого был привязан кусок бетона.

«Надо внести изменения в административный кодекс и если кто-то применил насилие к собаке или кошке, то не штраф брать три копейки, а посадить на год в тюрьму. Если обнаружить, кто поступил так с дельфином, то посадить на десять лет в тюрьму. К сожалению, наша ментальность такова, что только этим можно возродить гуманные чувства, потому что отсутствие страха в этой сфере приводит к жестоким проявлениям», – сказал Иоффе.

Общественную палату Крыма создали в июне 2014 года. Ее официальной целью является обеспечение взаимодействия между крымской властью, подконтрольной России, и жителями полуострова. Общественную палату возглавляет экс-депутат парламента Крыма, член «Единой России» Григорий Иоффе, состав палаты утверждается подконтрольными России парламентом и правительством.

В мае 2017 года сообщалось о массовой гибели дельфинов на полуострове. Российская Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура ведет расследование массовой гибели дельфинов в районе Черного моря.