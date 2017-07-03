Председатель Парламентской Ассамблеи (ПА) НАТО Паоло Алли считает, что Россия испытывает западное общество аннексией Крыма и военными действиями на Донбассе. Об этом он заявил на брифинге в Киеве 3 июня, сообщает УНИАН.

«Россия продолжает тестировать и испытывать западное общество путем незаконной аннексии Крыма, а также военными действиями на Донбассе, которые я имел возможность увидеть воочию», – сказал Алле.

Он также добавил, что ПА НАТО решительно настроена на дальнейшее сохранение территориальной неприкосновенности Украины и осуждение незаконной аннексии украинского полуострова.

Представитель НАТО отметил, что в последнее время в Ассамблее наблюдают «большие успехи Украины на своем пути к евроатлантической интеграции».

До того председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отметил, что аннексировав украинский Крым, Россия превратила весь Черноморский бассейн в зону опасности и стала прямой угрозой безопасности всему миру.

С 3 по 5 июля в Киеве проходит 95-й Семинар Парламентской ассамблеи НАТО в рамках инициативы Роуза-Рота. В этом году Семинар посвящен вопросам безопасности и стабильности в Украине и Черноморском регионе.

Согласно программе Семинара, опубликованной на сайте Верховной Рады Украины, в мероприятиях примут участие делегации государств-членов НАТО. Одна из сессий, как ожидается, будет посвящена политической ситуации и ситуации с правами человека в аннексированном Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».