Народный депутат: членство Украины в НАТО возможно после деоккупации Крыма

Народный депутат Украины Борис Тарасюк считает, что Украина может рассчитывать на членство в НАТО только после деоккупации Крыма и мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Такое мнение он высказал 3 июля на торжественном заседании Верховной Рады, посвященном 20-й годовщине подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и Организацией Североатлантического договора, сообщает УНИАН.

«Мы должны усиленно работать над устранением препятствий к нашему членству в НАТО. А это – необходимость проведения реформ, борьбы с коррупцией, реформирования судебной системы, это мирное урегулирование на Донбассе и освобождение, деоккупация Крыма. Именно тогда, когда мы выполним все эти задачи, можно ожидать членства в НАТО», – сказал Тарасюк.

Он добавил, что Украина «должна прийти к членству в НАТО в несколько этапов».

«Первый этап – это углубленное сотрудничество, которое ведется на базе годовых национальных программ. Во-вторых, мы должны одновременно приводить наши стандарты в соответствие со стандартами НАТО», – сказал народный депутат.

С 3 по 5 июля в Киеве проходит 95-й семинар Парламентской ассамблеи НАТО в рамках инициативы Роуза-Рота. В этом году семинар посвящен вопросам безопасности и стабильности в Украине и Черноморском регионе.

Согласно программе семинара, опубликованной на сайте Верховной Рады Украины, в мероприятиях примут участие делегации государств-членов НАТО. Одна из сессий, как ожидается, будет посвящена политической ситуации и ситуации с правами человека в аннексированном Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».