Крымчанам напомнили о высокой пожарной опасности

В Крыму с 4 по 6 июля сохранится высокая пожарная опасность, предупреждает крымский главк МЧС.

В ведомстве напомнили, что «в пожароопасный период запрещается разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем; курить, бросать горящие спички, окурки; использовать пиротехнические изделия; оставлять в лесу, промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал; оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор; выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях».

В конце июня в российском МЧС по Крыму поручили крымским городам усилить контроль за полигонами твердых коммунальных отходов в связи с недавним поджогом свалки в Черноморском районе, тогда едкий дым накрыл весь населенный пункт.