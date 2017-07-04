Украинский язык в Алуште изучали 565 учеников – документ

В прошедшем учебном году в Алуште украинский язык изучали 565 человек – учащихся общеобразовательных учреждений. В это число входят как те, которые изучали украинский язык как предмет, а также факультативно и в форме внеурочной деятельности. Об этом говорится в ответе подконтрольной Кремлю администрации Алушты на запрос главы Украинского культурного центра Симферополя Леонида Кузьмина. Копию документа активист опубликовал на Фейсбуке.

«В 2016/2017 учебном году в общеобразовательных организациях города Алушты обучающимся было предоставлено право на получение образования на украинском языке: как предмета в МОУ «Школа-коллегиум» – 15 классов с охватом 322 учащихся; в МОУ «Партенитская школа» – 6 классов с охватом 111 человек; в форме внеурочной деятельности в МОУ «Школа №3» с охватом 52 человека», – сказано в сообщении.

Ранее ответы на аналогичные запросы Леонид Кузьмин Получил от подконтрольных Кремлю администраций Евпатории, Ялты и Симферополя.

По данным опубликованного в апреле мониторинга Крымской правозащитной группы, в аннексированном Крыму с 2013 года в 36 раз уменьшилась численность учеников, которые получают образование на украинском языке, а количество классов с украинским языком обучения за три года сократилось в 31 раз. Сейчас на украинском языке в Крыму обучается около одной десятой процента от всего количества учеников.

На весь полуостров после аннексии осталась только одна украиноязычная школа – № 20 в Феодосии. Она насчитывает 9 классов и 132 учащихся. Еще в 12 школах с русским языком обучения работают 19 украиноязычных классов. В них обучаются 139 школьников, сообщила в марте подконтрольный Кремлю министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова.

На момент аннексии 14 крымских школ преподавали на крымскотатарском языке, еще 7 – на украинском. Сейчас изучать язык можно лишь по специальному заявлению родителей на имя директора образовательного учреждения.