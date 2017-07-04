На молодежном форуме «Таврида» в Крыму ждут более 3 тысячи участников

В молодежном образовательном форуме «Таврида», который стартовал накануне, 3 июля, в аннексированном Крыму, примут участие более 3 тысяч участников. Об этом сообщает пресс-служба форума.

«В этом году форум разделен на 8 тематических смен и объединит более 3000 молодых людей из всех регионов страны. На главную площадку для творческой молодежи помимо архитекторов, дизайнеров и урбанистов съедутся художники, скульпторы и искусствоведы, писатели, поэты, критики, композиторы, музыканты и хореографы, преподаватели истории, режиссеры, продюсеры, актеры театра и кино, журналисты. Впервые форум откроет свои двери для библиотекарей, мультипликаторов и сотрудников музеев», – сказано в сообщении.

Молодежный образовательный форум «Таврида» открылся в понедельник, 3 июля, на Бакальской косе в аннексированном Крыму. Первыми участниками форума в 2017 году стали молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты.

Участников «Тавриды» поздравил президент России Владимир Путин.

Согласно программе, форум должен продлиться до 31 августа и включить восемь смен.

В августе прошлого года форум «Таврида» посетил президент России Владимир Путин.

Форум «Таврида» проводится в рамках исполнения поручения президента России, лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина с 20 апреля 2015 года.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».