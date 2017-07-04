Регистрация российского защитника Ильми Умерова Марка Фейгина в Едином реестре адвокатов Украины позволит работать с украинскими документами. Таким образом адвокат сможет получить необходимые сведения из украинских органов для дальнейшего доказательства в Европейском суде по правам человека «ничтожности и неправомерности» крымского суда в отношении одного из лидеров крымских татар Ильми Умерова. Такое разъяснение дал адвокат 4 июля Крым.Реалии.

«Суд ведет судья Кулишов, он гражданин Украины, работает в Симферопольском районном суде и ведет дело Умерова. В российском законе о судьях сказано, что судья не может обладать иным, кроме российского, гражданством, но судья Кулишов обладает украинским гражданством. Он своеобразно прошел процедуру отказа от гражданства – путем подачи заявления в российскую Федеральную миграционную службу, этого явно недостаточно, чтобы отказаться от украинского гражданства. Для отказа нужен указ президента Украины о лишении гражданства, такого указа нет. Кроме того, по достоверной информации, Кулишов в числе других украинских судей, которые остались в Крыму, числится в уголовных делах об измене родине», – сказал адвокат.

Таким образом, статус иностранного адвоката в украинском реестре необходим для сбора документов, доказательства вышеназванных фактов и приобщения их на законных процессуальных основаниях к судебному разбирательству в «деле Умерова», отмечает адвокат.

«Вне зависимости от того, продолжит ли судья Кулишов данное дело или займется самоотводом, когда мы дойдем до ЕСПЧ, в соответствии со статьей пятой Европейской конвенции о правах человека, ненадлежащий судья не может выносить приговор по уголовному делу, в данном случае в отношении Ильми Умерова. Соответственно, такой приговор ничтожен и должен быть немедленно отменен. Ненадлежащий суд не может судить человека», – добавил защитник.

Марка Фейгина внесли в Единый реестр адвокатов Украины. Профайл адвоката размещен на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.

В середине июня на заседании подконтрольного Кремлю Симферопольского райсуда адвокат сделал заявление о необходимости получения разъяснений от судьи Андрея Кулишова о наличии у него двойного гражданства.

Киев считает крымчан гражданами Украины, проживающими на оккупированной территории. Судьи, госслужащие, силовики, которые остались работать в российских структурах Крыма, сдавали украинские паспорта в распоряжение подконтрольных Кремлю органов на полуострове.

В 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Сам Ильми Умеров считает суд по его делу заказным, а его исход – предрешенным, и утверждает, что следствие совершило подмену понятий, предоставив лингвистическую экспертизу, сделанную с дословного перевода его слов и названную стенограммой.