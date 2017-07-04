В США подтвердили «нормальную двустороннюю встречу» Трампа с Путиным 7 июля

В США подтвердили, что встреча президента США Дональда Трампа с российским руководителем Владимиром Путиным состоится в первый день саммита «Группы двадцати» в немецком Гамбурге, в пятницу, 7 июля. Как сообщили в Белом доме, это будет «нормальная двусторонняя встреча», и состоится она во второй половине дня.

Других комментариев во вторник, 4 июля, который в США является национальным праздником, Днем независимости, в Вашингтоне не давали.

Ранее во о встрече Трампа с Путина 7 июля сообщили в Москве.

При этом представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что эта встреча на полях саммита будет «полноценная» и «сидячая», а не «на ногах». Но пресс-конференции двух руководителей после нее не будет, добавил он.

Помощник президента России Юрий Ушаков выразил надежду, что встреча двух президентов будет «достаточно основательной», но добавил, что пока не ясно, сколько времени она продлится.

А заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что во время встречи внимание будет сосредоточено на Сирии и Украине. При этом главный дипломат выразил надежду, что обоим руководителям хватит времени для разговора и по другим вопросам.

Ранее советник Белого дома по национальной безопасности генерал Герберт Раймонд МакМастер заявлял, что определенной повестки дня во время встречи двух руководителей нет, и американский президент сам отметит то, о чем он захочет говорить с Путиным.

Это должна быть первая со времени избрания Трампа личная встреча американского руководителя с президентом России. За это время они дважды говорили по телефону.

Отношения США и России в последнее время значительно заострились из-за целого ряда разногласий, среди которых действия России в Украине и Сирии или ее вмешательство в президентские выборы в США 2016 года, о котором единогласно заявили все спецслужбы США в совместном заявлении (Москва отрицает это).

В ходе предвыборной кампании Трамп много раз восхвалял Путина и обещал улучшить отношения с Россией. Но после его избрания этого так и не произошло. Администрация Трампа пока продолжает прежнюю политику Вашингтона в отношении Москвы, несмотря на новые заявления президента США о надежде на лучшие отношения с Россией.