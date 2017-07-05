Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 5 июля повторно отказал защите одного из лидеров крымскотатарского движения Ахтема Чийгоза в допросе крымского муфтия Эмирали Аблаева. Судьи сослались на то, что «ходатайство защиты не обосновано», сообщил Крым.Реалии корреспондент Радио Свобода в Крыма Антон Наумлюк.

О вызове в качестве свидетеля муфтия Эмирали Аблаева ходатайствовал адвокат Николай Полозов, по мнению которого Аблаев может прояснить события 26 февраля и предшествующего ему заседания Меджлиса крымскотатарского народа.

«Свидетели Дегерменджи и Асанов указывали, что Аблаев во время предварительного расследования оказывал давление на свидетелей с целью оговорить Чийгоза. То есть Аблаев может рассказать и о том, как шло предварительное расследование», – добавил Полозов.

«Необходимо допросить непосредственных участников, которых следствие целенаправленно не привлекало к процессу. Это лица, которые поддержали оккупационные власти, поэтому их не стали привлекать. Хотя мы некоторых допросили, Смирнова и Ковитиди, никто из них не указывал непосредственно на мои действия. Их допрос доказывает обвинительный уклон этого дела, направленного против крымскотатарского народа за его позицию», – поддержал адвоката Чийгоз.

После этого суд перешел к допросу очевидца событий 25 и 26 февраля года Искандера Сулейманова.

Ожидается, что после обеденного перерыва защита Чийгоза подаст апелляцию на продление ему ареста.

Ранее сообщалось, что на заседание по «делу Чийгоза» 5 июля не явился депутат российского парламента аннексированного Крыма Лентун Безазиев, сославшись на «служебную занятость».

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма на заседании 27 июня также отказал защите одного из лидеров крымскотатарского движения Ахтема Чийгоза в допросе крымского муфтия Эмирали Аблаева.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма на заседании 22 июня продлил Ахтему Чийгозу арест на три месяца – до 8 октября.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.