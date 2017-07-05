Эксперт: для иностранных инвесторов крымский офшор – это «черная дыра»

Иностранные инвесторы не будут работать в офшорной зоне аннексированного Россией Крыма. Об этом 5 июля в эфире Радио Крым.Реалии заявил директор Крымского экспертного центра Алексей Стародубов.

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«На самом деле, это не офшор для бизнесменов, а черная дыра, в которую никто особенно не стремится, в том числе из российских бизнесменов. Ведь если вы работаете в Крыму, то у вас закрывается возможность работать с цивилизованным миром», – пояснил эксперт.

По его мнению, российские власти хотели бы узаконить аннексию Крыма через закон о включении внутренних морских вод и территориального моря вдоль прибрежной линии полуострова в состав «свободной экономической зоны Крыма и Севастополя».

Стародубов выразил уверенность в том, что несмотря на нововведения Кремля, свободная экономическая зона на полуострове работать не будет из-за аннексии Крыма Россией.

Российский экономист Сергей Хестанов, в свою очередь, отметил, что свободные экономические зоны в России малоэффективны и используются в качестве внутренних офшоров.

«В последние годы Министерство финансов России добилось закрытия почти всех таких зон, поскольку открывалось предприятие, состоящее только из директора и бухгалтера, которое занималось деятельностью, никак не связанной с заявленной. Ждать большого потока инвесторов не приходится. Значимого эффекта новая мера не даст, но зато она демонстрирует попытки власти что-то сделать», – сказал он.

Президент России Владимир Путин 1 июля подписал закон о включении внутренних морских вод и территориального моря вдоль прибрежной линии Крымского полуострова в состав «свободной экономической зоны Крыма и Севастополя». Соответствующий документ размещен на российском сайте правовой информации. По уверению российских властей, это позволит развить в Крыму транспортную инфраструктуру, яхтенный туризм, парусный спорт, пассажирские и грузовые перевозки.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».