В суде при оглашении материалов дела избегают цитировать Умерова – подсудимый

В рамках очередного заседания подконтрольного Кремлю суда Крыма в деле одного из лидеров крымских татар Ильми Умерова, суд продолжил заслушивать оглашение материалов дела. При этом, как рассказал сам Ильми Умеров, прокурор избегала цитирования его слов, о которых идет речь в материалах дела.

«По ходу оглашения чувствовалось всегда, что она очень старательно обходит места, где говорится о том, что говорил Умеров в этой телевизионной передаче. Она разделила их по минутам и секундам, каждый раз говорила: на такой-то минуте говорит женщина, на такой-то минуте говорит мужчина. А что конкретно они говорили, об этом речи не идет. Я думаю, они сами понимают, что допустили большую ошибку, сделав экспертизу не с крымскотатарского языка, а с какого-то не очень понятного перевода», – отметил Умеров.

Он подчеркнул, что считает перевод «некачественным и неквалифицированным».

«Его нельзя назвать стенограммой, его нельзя назвать дословным переводом, его нельзя назвать смысловым переводом. Когда мы доберемся до допроса переводчика, я думаю, мы об этом очень серьезно поговорим. Сейчас процесс увяз в каких-то не важных мелочах», – добавил Умеров.

В среду 5 июля адвокат Марк Фейгин сообщил, что сторона защиты ожидает допроса переводчика, который предоставил речь подсудимого для экспертизы ФСБ. По словам адвоката Марка Фейгина, это будет «важный процессуальный день».

7 июня подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова. Сообщалось, что заседания планируют проводить каждую среду.

В 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Сам Ильми Умеров считает суд по его делу заказным, а его исход – предрешенным, и утверждает, что следствие совершило подмену понятий, предоставив лингвистическую экспертизу, сделанную с дословного перевода его слов и названную стенограммой.